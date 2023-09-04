“فليك” يعيد مولر لتشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ “خسارة قطر “

هبة بريس _ وكالات

قرر مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، إعادة مهاجم بايرن ميونيخ المخضرم توماس مولر إلى التشكيلة، لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، على حسابه في منصة “إكس” أن مولر صاحب 44 هدفا في 121 مباراة مع المانشافت، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية “شد طفيف” قبل لقائي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري في دورتموند.

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال قطر، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا، التي يوجه فيها مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك، الدعوة إلى مولر (33 سنة) بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الأساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

وكان فليك استبعد مهاجم النادي البافاري من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين.

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