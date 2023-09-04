“فليك” يعيد مولر لتشكيلة ألمانيا لأول مرة منذ “خسارة قطر “

2023-09-04 / 23:01
0
هبة بريس _ وكالات

قرر مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، إعادة مهاجم بايرن ميونيخ المخضرم توماس مولر إلى التشكيلة، لأول مرة منذ كارثة مونديال 2022 عندما ودع من الدور الأول، وذلك لخوض المباراتين الدوليتين الوديتين ضد اليابان وفرنسا قبل 9 أشهر من استضافة كأس أوروبا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، على حسابه في منصة “إكس” أن مولر صاحب 44 هدفا في 121 مباراة مع المانشافت، استفاد من الانسحاب المحتمل لنيكلاس فولكروغ، ضحية “شد طفيف” قبل لقائي اليابان، السبت في فولفسبورغ، والثلاثاء المقبل في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري في دورتموند.

وهذه هي المرة الأولى منذ مونديال قطر، عندما خرجت ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا، التي يوجه فيها مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك، الدعوة إلى مولر (33 سنة) بطل العالم السابق وهداف كأس العالم 2010 والركيزة الأساسية في تشكيلة ألمانيا لأكثر من عقد من الزمن.

وكان فليك استبعد مهاجم النادي البافاري من التشكيلة في فترتي التوقف الدوليتين في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بطولة أمريكا لكرة المضرب..ألكاراس يبلغ ربع النهائي

بطولة أمريكا لكرة المضرب..ألكاراس يبلغ ربع النهائي

2023-09-04 / 22:23
Photo of “راموس” يرفض ملايين الاتحاد السعودي ويختار “بيته”

“راموس” يرفض ملايين الاتحاد السعودي ويختار “بيته”

2023-09-04 / 20:02
Photo of رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

2023-09-04 / 17:41
Photo of كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة

كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني…

2023-09-04 / 13:10
Photo of الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في تكوين اللاعبين

الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في…

2023-09-04 / 12:40
Photo of ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي يلتحقون بمنتخباتهم في “أيام الفيفا”

ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي…

2023-09-04 / 10:40
Photo of نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

2023-09-04 / 09:33
Photo of بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

2023-09-03 / 20:40
Photo of تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

2023-09-03 / 20:09
Photo of التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

2023-09-03 / 19:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق