زيارة تفقدية للمدير الإقليمي لللتعليم بصفرو للمؤسسات التعليمية .

2023-09-04 / 22:44
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ع محياوي _ هبة بريس

تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، انطلق اليوم الاثنين الموسم الدراسي 2023-2024 بكافة المؤسسات التعليمية بإقليم صفرو وبجميع أنحاء جهات المغرب.
و في سياق الموضوع قام المدير الإقليمي للتعليم بصفرو رفقة رؤساء المصالح اليوم الإثنين بزيارات تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية للوقوف على عمليات استقبال التلميذات و التلاميذ، وكذا جاهزية المؤسسات التعليمية قصد انطلاق موسم تربوي ناجح.
هذه الزيارات الميدانية كانت مناسبة للمدير الإقليمي و الأطر الإدارية العاملة بهذه المؤسسات التي قصدها ، من أجل توجيه مجموعة من التوجيهات خاصة ما يتعلق بالتواصل مع التلاميذ وأولياء أمورهم والإنصات لمشاكلهم و البحث عن حلول ملائمة لها.
هذا وتجدر الإشارة ، أن الدخول المدرسي الفعلي انطلق بجميع المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة، كما حدده مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، على أن يتم استقبال تلميذات وتلاميذ المؤسسات الرائدة يوم السادس من شهر شتنبر الجاري

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