اعتقال 5 إسرائيليين للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية

2023-09-04 / 22:41
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هبة بريس _ وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن شرطة قبرص ألقت القبض على 5 سياح إسرائيليين يوم الإثنين، للاشتباه باغتصابهم سائحة تحمل الجنسية البريطانية.

وقالت هيئة البث إن الشرطة أطلقت سراح أحد الموقوفين بينما مددت توقيف 4 منهم، تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما، لمدة 8 أيام على ذمة القضية، وذكرت أن الحادثة وقعت بفندق في منطقة أيا نابا السياحية في قبرص.

ووفقا لهيئة البث، فإن شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، ذهبت إلى مركز للشرطة، وأفادت بأنها “وقعت ضحية للاغتصاب”، وأشارت إلى أنه بعد عملية الإبلاغ، تم التعرف على المشتبه فيهم الخمسة، وتم إلقاء القبض عليهم.

وأضافت الهيئة: “يجري القنصل الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع السلطات، كما تتواصل وزارة الخارجية مع أهالي السجناء”.

ويتزامن الحدث مع زيارة رسمية بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبرص أمس الأحد وينهيها اليوم الإثنين.

والتقى نتنياهو في نيقوسيا رئيس وزراء قبرص نيكوس كريستودوليدس، قبل عقد لقاء ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وناقش رؤساء وزراء اليونان وقبرص وإسرائيل، مشروعا لربط أنظمة الطاقة بين البلدان الثلاثة، وإمكانية توريد الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية والقبرصية إلى الاتحاد

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