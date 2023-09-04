بطولة أمريكا لكرة المضرب..ألكاراس يبلغ ربع النهائي

2023-09-04 / 22:23
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هبة بريس _ رياضة

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الأول عالميا، بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ربع النهائي إثر تغلبه اليوم الاثنين ،على الإيطالي ماتيو أرنالدي بحصة 6-3 و6-3 و6-4 .

واحتاج ألكاراس (20 عاما) إلى ساعة و57 دقيقة لتحقيق الفوز الأول على أرنالدي ،البالغ من العمر 22 عاما ،في أول مواجهة بينهما.

ويأمل ألكاراس في أن يصبح أول لاعب يدافع عن لقبه بنجاح في فلاشينغ ميدوز منذ 2008 عندما فاز السويسري روجيه فيدرر باللقب للعام الخامس على التوالي.

ويلتقي اللاعب الاسباني ألكاراس مع الإيطالي يانيك سينر السادس أو الألماني ألكسندر زفيريف (الثاني عشر).

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