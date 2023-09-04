يحدث بالجزائر فقط…تكريم طفلة قبلت رأس ” تبون ” !!

2023-09-04 / 22:16
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هبة بريس _ الرباط

وثقت مقطع فيديو طفلة صغيرة وهي تقبل رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مباراة جمعية أولمبي الشلف، وشباب بلوزداد في نهائي كأس الجمهورية بالجزائر.

وقام تبون بتسليم كأس الجزائر للموسم 2022-2023 لفريق جمعية أولمبي الشلف، الذي حسم اللقب على حساب شباب بلوزداد في نهائي النسخة الـ56، بعد فوزه بنتيجة 2-1.

تقبيل الطفلة لرأس تبون احدث رجة جزائرية اذ سارع البعض الى تكريم الطفلة التي حضيت بتقبيل ” مول البراكة ” في صورة تعكس ” رجعية ” لا وجود لها في عام 2023.

والمثير ضحكا في الحادث ان بعض الفعاليات بدأت تستقطب الطفلة للتبرك منها ومطالبتها بتقبيل شخصيات اخرى سيرا على تقبيلها راس تبون

واذا كان ” تبون ” قد رضي بهذه المأساة التي تضرب في الصميم ” الطفولة ” فهو نفسه الذي تكريم جامعة له عبر لوحة فنية تحمل صورته، واعتبر الأمر تصرفا سيئا يستحضر حقبة مشينة من تاريخ البلاد، وفقا لوصف بيان الرئاسة….

نعم …تبون قبل بمسخرة طفلة قبلت رأسه ورفض تكريما له قد يكون مسيئا ….

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