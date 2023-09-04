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ماكرون : منع العباءة في المدارس هدفه الدفاع عن العلمانية

2023-09-04 / 21:40
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هبة بريس _ وكالات

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، التأكيد على أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، مذكرا في الوقت نفسه بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ، صامويل باتي، ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر “أوغو ديكريبت” على قناته، قال ماكرون “نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية”.

وأتى تصريح الرئيس الفرنسي ردا على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيرا حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد، علما بأن هذا الثوب الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنّه وسيلة للدعوة إلى الإسلام.

وأضاف ماكرون “في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي”.

وفي 16 أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني، عبد الله أنزوروف، الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.

وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته “انتقاما للنبي”.

وتابع الرئيس الفرنسي في معرض شرحه عن مبررات قرار منع العباءة “أنا أقول فحسب إن هذا النظام موجود”.

وأضاف “لقد حدث ذلك لأن مدرسا كان يعطي درسا عن العلمانية في فصله، ومن ثم حصل هياج على شبكات التواصل الاجتماعي أعقبه إقدام أشخاص على ارتكاب الأسوأ”.

وردا على استفسار المذيع، قال ماكرون “أنا لا أقارن” بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات.

وأضاف “أنا فقط أقول لك إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية”.

وفي المقابلة نفسها، قال ماكرون إنه يؤيد إجراء “تجارب” و”تقييم” لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار “زيا أحاديا” كونه “أكثر قبولً” من قبل المراهقين.

وأوضح أن “هناك الزي الرسمي، وهناك أيضا الزي الأحادي. أي من دون أن يكون لدينا زي موحد، يمكننا أن نقول (للتلامذة) +ارتدوا بنطلون جينز وقميصا وسترة+”.

وأضاف أن “مسألة الزي الأحادي هي برأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة نظر انضباطية”.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الزي “يحل الكثير من القضايا (…) أولا: العلمانية، وثانيا: يوفر بعض الحشمة، فنحن لا نريد ملابس غريبة الأطوار للغاية”.

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‫7 تعليقات

  2. لا علاقة الحجاب او العبايا في موضوع الارهاب هناك ارهابيين اوروبيين بلا عبايا ولا حجاب

  3. انشاالله وبعونه ديننا واسلامنا ودين محمد صلى الله عليه وسلم المنتصر بادنه

  6. Macron n arrive pas à se convaincre pour nous convaincre !
    Macron est le gouvernement français est entrain de perdre le pédale et il n a qu attaquer la liberté des musulmans français pour se faire racheter !!
    Hélas..! Il n arrivent pas à comprendre pour quoi ils perdent du terrain par tout !!

  7. قضيت على الفقر و رفعت مستوى التعليم و حصنت الجبهة الداخلية و الخارجية ولم يتبقى لك سوى العباية….
    اغبى و اكلخ رئيس مر عبر الزمان والمكان

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