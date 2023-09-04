“بيديوفيلة”شيشاوة وثقت 235 شريط لمغمراتها الجنسية لم يسلم منها طفليها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد صدمة بيدوفيل شاطئ الجديدة الذي إستغل أطفال في مخيم ” خاص ” جاء دور الاستغلال الجنسي للأطفال هذه المرة أكثر مرارة ، بعد أن فجر سائح خليجي كان على علاقة جنسية بإمرأة وطلع على ذاكرة هاتفها خلسة ليكتشف المستور ، أم لطفل ( 12’سنة ) توثق لمغامرات جنسية معه ، ومع الكثير من عشاقها البالغ حوالي 235 شريط جنسي .

– العاشق الحليجي مفجر الفضيحة

إطلع مواطن خليجي على ذاكرة ” بيديوفيلة شيشاوة ” ليكتشف المستور وينشر ذلك للعلن، في أشرطة توثق اغتصاب الأم لابنها بشكل متكرر بأوقات وأمكنة مختلفة من أحد المنازل، وإجباره على القيام بأمور لا يفقه عنها شيء ولن يرغب فيها ، إذ عمدت الأم للقيام بممارسة الجنس مع الأطفال واحد ابنها الثاني وفي بعض الأحيان ابن جيرانها.

صاحبة المغامرات الجنسية، لها مكالمات صوتية مع شخص خليجي والذي فجر قضية زنا المحارم والاستغلال الجنسي للأطفال من قبل الأم، والذي يؤكد معرفته الجيدة بالسيدة وعائلتها وتواصله الدائم بزوجها منذ مايقارب العامين ، وتواصله مع والدتها وإخوتها، مشددا في تصريحاته للجريدة على أن السيدة ليست فقيرة ولا الحاجة هي ما تدفعها للقيام بذلك، ومشيرا إلى قيامها بعلاقات جنسية مع شقيق زوجها ومع ابنيها الاثنين ومع غرباء كثيرين من منطقة دراركة ومن أكادير ومع غرباء من جنسيات مختلفة وعبر الهاتف وكذا في الواقع، مشيرا إلى استعانتها في مرات ببعض الخضروات للممارسة وإشباع نزوتها.

– شكاية الزوج ضد زوجته بتهمة الخيانة الزوجية

تتابع ” بيديوفيلة شيشاوة ” بتهمة الخيانة الزوجية بعدما تقدم زوجها قبل أسبوعين بشكاية معززة بالفيديوهات، لتتفجر بعدها أشرطة مصورة عن استغلالها لطفلها وإجباره على ممارسة الجنس معها وتوثيق ذلك بمساعدة أشخاص آخرين يتواجدون بموقعة اغتصاب الطفولة، وهو الأمر الذي طلب بشأنه حقوقيون متابعة الأم بتهم أخرى متعلقة باستغلال الأطفال واغتصابهم.

وتعكف المصالح الأمنية بمدينة أكادير على البحث والتحقيق في الموضوع الذي من شانه أن يكشف أسباب وأهداف الأم وراء فيديوهاتها الجنسية و توثيقها، وهل الأمر متعلق بها بمفردها أم بوجود أشخاص آخرين.

وكشف الخليجي في تسجيلاته الصوتية، أن الوضعية النفسية للطفل جد متأزمة وأن استغلال والدته له أثر عليها بشكل واضح.

– بيدوفيلة شيشاوة كيف إكتشف المستور

أكد الخليجي مفجر الفضيحة معرفته الشخصية بالعائلة منذ قرابة السنتين وأنه تحصل على الفيديوهات من هاتف المعنية في غفلة منها بعد تصفحه واكتشاف الأمر، ليقوم بإرسال الفيديوهات لهاتفه ويعيد لها هاتفها دون أن تكتشف الأمر إلى أن قرر مد زوجها ببعض الأشرطة والتي استند عليها الأخير في تقديم شكايته، وتزامنا معها قرر الخليجي تفجير القضية بالتواصل مع المنابر الإعلامية المغربية.

وكشف المتحدث الذي يجيد التحدث بمصطلحات باللهجة المغربية، أنه توسط في غير ما مرة بين السيدة وزوجها حيث كانت ترغب في الطلاق للالتحاق بخليل لها بفرنسا، وأنها تدخل في الصلح بعدما ضبطها زوجها في غير ما مرة متلبسة بالخيانة الزوجية، موضحا –المتحدث- أنها كانت ترفض في كل مرة التحكم في ممارساتها المنحرفة، وعند تهديدها بإبلاغ الشرطة تستصغر الأمر وتخبرهم بأنها ستقضي عقوبة مدة شهرين أو ثلاثة أشهر وتخرج من السجن لإكمال حياتها كما ترغب.

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