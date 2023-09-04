“رصاصات البحر”..الحكومة البريطانية تحذر مواطنيها من الجيش الجزائري

2023-09-04 / 20:28
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هبة بريس _ ع عياش

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية نصيحة لرعاياها في أعقاب الحادث المروع الذي وقع الأسبوع الماضي والذي هلكا فيه سائحان مغربيان على يد الجيش الجزائري

وورد في تحذير الخارجية البريطانية، ما يلي: “الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة، لا تحاول عبورها”.

وتابع التحذير: “اعلم أن الحدود تمتد إلى البحر. إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جت سكي، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية.”

وأضافت الخارجية البريطانية: “تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ. في غشت 2023، قتل بالرصاص سائحان كان يقضيان إجازتهما في المغرب بعد أن ظلا طريقهما إلى المياه الجزائرية على زلاجتيهما النفاثة”.

وقتل حرس السواحل الجزائريون سائحين كانا يقضيان عطلة في المغرب، ودخلا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية للجزائر، أثناء ممارسة رياضة التزلج على الماء

وكان القتيلان ضمن مجموعة مكونة من 4 سياح يحملون الجنسية المغربية، ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية أيضا، انطلقوا من منتجع السعيدية ، قرب الحدود الشرقية مع الجزائر.

من جانبها، أكدت فرنسا، وفاة أحد رعاياها، واحتجاز آخر في الجزائر.

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