“راموس” يرفض ملايين الاتحاد السعودي ويختار “بيته”

هبة بريس _ رياضة

عاد مدافع المنتخب الإسباني السابق، سيرخيو راموس، إلى ناديه الأول، إشبيلية، الاثنين، بعد 18 عاما من رحيله عن النادي للانضمام إلى ريال مدريد.

ووقع راموس، البالغ من العمر 37 عاما، عقدا لمدة عام واحد، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان.

وولد راموس على بعد بضعة كيلومترات من إشبيلية، وانضم إلى أكاديميتها في سن السابعة.

وبعد نهاية عقد راموس مع سان جرمان، في يونيو الماضي، قالت مصادر لـ”رويترز” إن المدافع المشهور بشراسته وإجادته ضربات الرأس، رفض عرضا ضخما من الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، واتفق مع نادي طفولته على العودة.

وقال إشبيلية في بيان “وصل سيرخيو للأكاديمية بعمر السابعة ومر على مختلف فرق المراحل العمرية حتى خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول بعمر 16 عاما موسم 2002-2003 (..) قلب دفاع الأكاديمية يعود لبيته بعد نحو عقدين من انتقاله لريال مدريد بعمر 19 عاما”

وانتقل راموس إلى العملاق الملكي من النادي الأندلسي عام 2005، واستمر معه لمدة 16 عاما لكنه أخفق في التوصل لاتفاق لتجديد عقده، لينتقل إلى سان جرمان عام 2021.

وفاز راموس بخمسة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وسجل 101 هدف خلال 671 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد.

كما توج، وهو أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب إسبانيا، بكأس العالم 2010 بجانب بطولة أوروبا عامي 2008 و2012 مع بلاده.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1