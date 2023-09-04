” سيراليون” تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس _ و م ع

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون، تيموثي موسى كابا، اليوم الاثنين، 04 شتنبر 2023، بالرباط، دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجدد رئيس ديبلوماسية سيراليون، خلال لقاء صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، “دعم بلاده الثابت” للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء.

وأكد من جهة أخرى سمو مخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لوضع حد لهذا النزاع المفتعل، مجددا التأكيد على دعم جمهورية سيراليون التام للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة باعتباره “الإطار الحصري” للتوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء المغربية.

ونوه موسى كابا أيضا بالدعم الدولي المتزايد للوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بانخراط سيراليون في هذه الدينامية عبر فتح قنصلية عامة لها بالداخلة في غشت 2021. وبخصوص العلاقات الثنائية أشار السيد موسى كابا إلى أن البلدين عازمان على تنفيذ الاتفاقيات الـ13 الموقعة والقرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون والتي انعقدت بالداخلة في 28 أبريل 2023.

وسجل الوزير السيراليوني، الذي شكر المغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.

وجرت المباحثات بين موسى كابا وناصر بوريطة بحضور سفير سيراليون بالرباط أتومانو دينكيح والقنصل العام لسيراليون بالداخلة زينب كاندي.

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