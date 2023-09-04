المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يحل بالعيون

اس.بويعقوبي - هبة بريس

حل ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بعد زوال اليوم الاثنين بمطار الحسن الأول بمدينة العيون،وذلك في اطار زيارة تشمل أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وقالت مصادر مطلعة أن دي مستورا سيعقد غدا الثلاثاء لقاء خاصا مع فعاليات مدنية وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان كما سيلتقي المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالمنتخبين وشيوخ جميع قبائل الصحراء المغربية بمقر المجلس البلدي.

وتأتي زيارة ديمستورا لمدينة العيون ، أيام قليلة بعد جولة قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ، جوشوا هاريس إلى مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين، والجزائر في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية .

وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد أوضح أن الزيارة عرفت التشاور مع ممثلي الجبهة الانفصالية ومسؤولين جزائريين ، حيث دعا هاريس خلال الزيارة إلى التحلي بروح التسوية والواقعية، كما شدد أيضا على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء المغربية.

وحاولت جبهة البوليساريو الانفصالية يوم الجمعة الماضي التشويش على الزيارة التي قام بها المسؤول الأمريكي الى مخيمات تندوف والمنطقة ، بالدفع ببعض مرتزقتها الى المنطقة العازلة قصد افتعال توتر مفترض قبل أن تنهي مسيرة مغربية أحلام قيادة الرابوني. .

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