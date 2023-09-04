المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يحل بالعيون

2023-09-04 / 19:00
0
اس.بويعقوبي - هبة بريس

حل ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بعد زوال اليوم الاثنين بمطار الحسن الأول بمدينة العيون،وذلك في اطار زيارة تشمل أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وقالت مصادر مطلعة أن دي مستورا سيعقد غدا الثلاثاء لقاء خاصا مع فعاليات مدنية وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان كما سيلتقي المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالمنتخبين وشيوخ جميع قبائل الصحراء المغربية بمقر المجلس البلدي.

وتأتي زيارة ديمستورا لمدينة العيون ، أيام قليلة بعد جولة قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ، جوشوا هاريس إلى مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين، والجزائر في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية .

وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد أوضح أن الزيارة عرفت التشاور مع ممثلي الجبهة الانفصالية ومسؤولين جزائريين ، حيث دعا هاريس خلال الزيارة إلى التحلي بروح التسوية والواقعية، كما شدد أيضا على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء المغربية.

وحاولت جبهة البوليساريو الانفصالية يوم الجمعة الماضي التشويش على الزيارة التي قام بها المسؤول الأمريكي الى مخيمات تندوف والمنطقة ، بالدفع ببعض مرتزقتها الى المنطقة العازلة قصد افتعال توتر مفترض قبل أن تنهي مسيرة مغربية أحلام قيادة الرابوني. .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يحصل على “وضع شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة “آسيان”

المغرب يحصل على “وضع شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة…

2023-09-04 / 17:55
Photo of مراجعة مرسوم منح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات على طاولة مجلس الحكومة

مراجعة مرسوم منح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات…

2023-09-04 / 17:25
Photo of المغرب يترأس الدورة 160 من مجلس جامعة الدول العربية

المغرب يترأس الدورة 160 من مجلس جامعة الدول العربية

2023-09-04 / 11:32
Photo of “ألباريس” يشيد بنجاح خارطة الطريق المتفق عليها بين إسبانيا والمغرب

“ألباريس” يشيد بنجاح خارطة الطريق المتفق عليها بين إسبانيا…

2023-09-03 / 14:52
Photo of “ميارة” يدعو الى إعادة خط الطيران المباشر بين المغرب والأردن

“ميارة” يدعو الى إعادة خط الطيران المباشر بين المغرب…

2023-09-03 / 14:33
Photo of أقدم حزب معارض في الجزائر ينتقد “الجمود السياسي

أقدم حزب معارض في الجزائر ينتقد “الجمود السياسي

2023-09-03 / 11:42
Photo of برلماني : مستقبل العلاقات بين المغرب وروسيا يشهد تطورات

برلماني : مستقبل العلاقات بين المغرب وروسيا يشهد تطورات

2023-09-03 / 09:28
Photo of الملك: نتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة بين المغرب والفيتنام

الملك: نتطلع إلى تعزيز روابط الصداقة المتميزة بين المغرب…

2023-09-02 / 12:54
Photo of “حمد الله” يسجل في شباك “بونو” ويخسر

“حمد الله” يسجل في شباك “بونو” ويخسر

2023-09-01 / 22:17
Photo of في هذه الذكرى .. بوريطة ولافروف يتبادلان رسائل التهنئة

في هذه الذكرى .. بوريطة ولافروف يتبادلان رسائل التهنئة

2023-09-01 / 19:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق