إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ” مزيف “
في سلسلة من الحرب التي اعلنتها النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، تم توقيف جمركي ” مزيف” حاول التدخل في ملف أحد المعتقلين بتهمة صنع وترويح ” ماء الحياة ” بإقليم اشتوكة ايت باها.
وفي تفاصيل هذه القضية، أن شخص في الاربعينيات من عمره، دخل الى المحكمة الابتدائية بإنزكان، متوجها الى جناح النيابة العامة، وبعد إستقباله كأي مرتفق، حاول طرح طلبه أمام النيابة العامة، غير أن تجادب أطراف الكلام حول الواقعة، وتقديم نفسه كموظف ” جمركي” في محاولة منه لايهام النيابة العامة.
وبعد فترة وجيزة، ومن خلال تقديم مجموعة من التفاصيل الخاصة بالاجراءات القانونية المعمول بها في مثل قضايا إجرامية متعلقة ببيع الكحول الغير المرخص او صنعه، فطنت النيابة العامة، أن الشخص لا يعرف أبسط الإجراءات القانونية، قبل أن تقوم بإعتقاله وتنقيطه، ليكنشف أن الشخص مجرد منتحل صفة، بعد أن كشفت بيانات تنقيطه أنه يعمل في القطاع الفلاحي، ليتم تسليمه الى مصلحة الشرطة القضائية لدى أمن إنزكان، من أجل تعميق البحث معه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية ، قبل عرضه على انظار النيابة العامة المختصة.
14 تعليقات
أحكام تباع وتشترى في ظل غياب النزاهة ..
اذا صلح القضاء صلحت جميع احوال المواطنين..
مادامت المحاكم لا تحكم باسترجاع مانهب فإن الثقة منعدمة ..
كارثة عظمى في فساد منظومة العدالة والقضاء في المغرب ..
إذا كان العدل فاسد ماذا تنتظر الكل فاسد و القوي يأكل الضعيف و القانون يطبق على من قال كلمة حق في المفسدين..
رغم هذا هناك محامون نزهاء وقضاة نزهاء وكتاب الضبط نزهاء . أي لازال هناك أمل في نزاهة القضاء ..
الفساد يجب محاربته بكل الوسائل..
القضاء عند الله سبحانه هو قاضي القضاة يوم القيامة . وعند الله تلتقي الخصوم..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها الجبار..
هدا يطبق عليه المتل العربي المغربي ازعم تاكول اللحم ولا اللعظم هدا مغديش يكول اللحم غدي ايعد افلحديد انتاع الحبس ويجيه ارطب
اللهم لطفك وعفوك لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رما بنفسه الى جهنم
بعض الناس تاخدهم الشجاعت الى مسير لايحمد عوقباه هدا ماحصل لهدا الشخص وللاسف هو راشد انور
الي دار الذنب يستاهل اللعقوبة
نسال الله ان يبارك لنا في عقولنا لانه كما يقال الجسم السليم في العقل السليم اين كان لهدا الانسان عقله حتا تجرا علا مااقدم عليه في فعلته هده لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يستحق ان يعاقب عليها معاقبة بلا شفقة حتى يكون عبرة لمن ذهبت عقولهم