إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ” مزيف “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سلسلة من الحرب التي اعلنتها النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، تم توقيف جمركي ” مزيف” حاول التدخل في ملف أحد المعتقلين بتهمة صنع وترويح ” ماء الحياة ” بإقليم اشتوكة ايت باها.

وفي تفاصيل هذه القضية، أن شخص في الاربعينيات من عمره، دخل الى المحكمة الابتدائية بإنزكان، متوجها الى جناح النيابة العامة، وبعد إستقباله كأي مرتفق، حاول طرح طلبه أمام النيابة العامة، غير أن تجادب أطراف الكلام حول الواقعة، وتقديم نفسه كموظف ” جمركي” في محاولة منه لايهام النيابة العامة.

وبعد فترة وجيزة، ومن خلال تقديم مجموعة من التفاصيل الخاصة بالاجراءات القانونية المعمول بها في مثل قضايا إجرامية متعلقة ببيع الكحول الغير المرخص او صنعه، فطنت النيابة العامة، أن الشخص لا يعرف أبسط الإجراءات القانونية، قبل أن تقوم بإعتقاله وتنقيطه، ليكنشف أن الشخص مجرد منتحل صفة، بعد أن كشفت بيانات تنقيطه أنه يعمل في القطاع الفلاحي، ليتم تسليمه الى مصلحة الشرطة القضائية لدى أمن إنزكان، من أجل تعميق البحث معه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية ، قبل عرضه على انظار النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10