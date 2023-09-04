توريد القمح الروسي إلى المغرب “.. هل يحد من عجز الموازنة؟

2023-09-04 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

قدمت روسيا عرضا لتوريد القمح، المادة الأساسية للمغرب بأسعار مناسبة.وذلك في إطار التقارب الحاصل، خلال السنوات الأخيرة، بين الرباط وموسكو

الخبير الاقتصادي رشيد ساري قال بهذا الخصوص ، إن “حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا، ارتفع العام الماضي، بنحو 50% مقارنة، مع العام 2019”.

وأضاف ساري ، أن “توريد القمح الروسي إلى المغرب يشكل أهمية كبيرة، بالنظر لحجم المحصول المرتقب من القمح، خلال العام الحالي، والذي يشكل نحو 55 مليون قنطار، في حين أن المغرب يستهلك نحو 100 مليون قنطار من القمح، أي أنه بحاجة لسد العجز المتمثل في 45 مليون طن”.

وفق الخبير الاقتصادي، فإن “توريد القمح بأسعار تفضيلية، يسهم في الحد من عجز الموازنة، الناتج عن الفاتورة الطاقية والحبوب”.

وسجلت ميزانية المغرب عجزًا بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار)، بنهاية مايو مقابل 13.9 مليار درهم، في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعًا 77% على أساس سنوي، وبزيادة 85% مقارنة بأبريل الماضي

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‫2 تعليقات

  2. نحن وطن ارضه غنية بفلاحة الخضر والفواكه لسنا بحاجة لهدا الكم الهائل من الخبز

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