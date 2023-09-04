اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

2023-09-04 / 18:10
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هبة بريس

اكتشف علماء حفريات مغاربة وأجانب، مؤخرا، في جماعة أولاد عبدون بخريبكة، نوعين جديدين من الديناصورات غير معروفين إلى حد الآن في الوسط العلمي.

وذكر فريق الباحثين ، في مقال نشر مؤخرا بمجلة ” Cretaceous Research ، أن هذه الديناصورات، التي يرجح أن لها علاقة أبناء عمومة مع تي ريكس (T-Rex)، تعد جزء من عائلة أبليسوريد (abelisaurids) التي عاشت قبل 66 مليون سنة.

وأكد هذا الفريق، المكون من نور الدين جليل الأستاذ بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس و نيكولاس ر. لونغريتش من جامعة باث، وإريك إيساسميندي وكزافييه بيريدا سوبربيولا من جامعة إقليم الباسك، أن الديناصورات، المكتشفة بالطبقات الجيولوجية القديمة، هي من النوع “المفترس ذو الأقدام” الذي عمر في القارة العظمى “غندوانا”.

ووفقا لهؤلاء الباحثين، فإن هذه الديناصورات الجديدة تختلف تماما عن تلك المعروفة سابقا، حيث أن نسيج عظامها يبرز أنها كانت في سن البلوغ خلال اختفائها.

ويعزز هذا الاكتشاف غير المسبوق على المستوى الدولي المكانة المتميزة للمملكة في النهوض بالبحث العلمي، وتشجيع الباحثين المغاربة والأجانب على استكشاف الكنوز الخفية للأرض والإنسانية

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‫6 تعليقات

  1. صبحان الله نعيش ونسمع ونستكشف عالم لم نراه سمعنا عنه فقط وهاهو عالم الاستكشاف ياكدون لنا علا وجود هده الحيات حيات الديناصورات

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  2. اننا في المغرب 🇲🇦 فلا تستغرب صبحان الله يعني هدا كانت هناك حيات العمالقة

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  3. يقال عن هدا الوطن له خبايا تحت الارض ليست بمصر دولت الفراعنة لانه لها خبايا ماقبل الاسلام والله اعلم ومنها هدا الاستكشاف العلمي لهدا الدينصور

  4. حق من قال اللهم زيدني علما ونورا في العقل فلولا هؤلاء العلماء ما كنا نعلم بهدا الحدث وهدا الاستكشاف العيلمي

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  5. اكتشاف عضيم وله قيمة لهده الارض ويعني هدا انه كان هنا نوع من هذه الحيات العيملاقة وعاشت هذه الكائنات هنا فوق هذه الارض ياصبحان الله

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