مراجعة مرسوم منح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات على طاولة مجلس الحكومة

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، والثاني بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5