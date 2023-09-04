الشرطة الإيطالية تعتقل 3مغاربة تورطوا في سرقة ساعة يد نجم فورمولا 1 

2023-09-04 / 16:56
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

تعرض نجم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، لسرقة ساعته الفاخرة بمدينة ميلانُـو شمال إيطاليا، بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى ” الفورمولا 1 “في مدينة مونزا.

وقالت مصادر عليمة إن ساينز كان خارجاً لتوه من فندقه، في وسط مدينة ميلانو، عندما اقترب منه ثلاثة مهاجرين مغاربة، وانتزعوا الساعة الفاخرة من معصمه.

واستعان ساينز بالمارة لمطاردة الثلاثة الذين تمكنت الشرطة في نهاية الأمر من توقيفهم واعتقالهم.

ووفق المصادر ذاتها، فيعتقد أن ساعة السائق الإسباني، وهي من نوع ريتشارد ميل، طراز ألكسندر زفيريف، تبلغ قيمتها بـ 500 ألف يورو.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم مغاربة الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف المدعي العام للجمهورية بميلانُـو، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأنشطة الاجرمية و امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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