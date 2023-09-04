مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، لجأ عدد من المواطنين، الى مؤسسات القروض الصغرى لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي.

ولم يجد عدد من المواطنين، الذين توالت عليهم تكاليف عيد الأضحى ثم العطلة الصيفية، قبل الدخول المدرسي، الذين تزامنوا مع غلاء المعيشة، سوى خيار طرق أبواب مؤسسات القروض، للحصول على “كريدي” جديد لتغطية مصاريف تدريس أبنائهم.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أن الاقتراض أصبح ملجأهم الوحيد منذ جائحة كورونا، لمواجهة تكاليف عدد من المناسبات.

وأضاف مواطنون، بالقول “ولينا كنساليو كريدي كنبداو واحد آخر، المعيشة غلات ومابقيناش كنشيطو باش نصرفو فالاعياد والمناسبات والعطل، هذا ولا الحل الوحيد اللي عندنا”.

وشدد ذات المواطنون، على أن تكاليف ومصاريف الدخول المدرسي الجديد ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة في التعليم الخصوصي، مع ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل لمراقبتها.

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