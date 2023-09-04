الصورة تعبيرية

مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

2023-09-04 / 15:12
0
هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، لجأ عدد من المواطنين، الى مؤسسات القروض الصغرى لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي.

ولم يجد عدد من المواطنين، الذين توالت عليهم تكاليف عيد الأضحى ثم العطلة الصيفية، قبل الدخول المدرسي، الذين تزامنوا مع غلاء المعيشة، سوى خيار طرق أبواب مؤسسات القروض، للحصول على “كريدي” جديد لتغطية مصاريف تدريس أبنائهم.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أن الاقتراض أصبح ملجأهم الوحيد منذ جائحة كورونا، لمواجهة تكاليف عدد من المناسبات.

وأضاف مواطنون، بالقول “ولينا كنساليو كريدي كنبداو واحد آخر، المعيشة غلات ومابقيناش كنشيطو باش نصرفو فالاعياد والمناسبات والعطل، هذا ولا الحل الوحيد اللي عندنا”.

وشدد ذات المواطنون، على أن تكاليف ومصاريف الدخول المدرسي الجديد ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة في التعليم الخصوصي، مع ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل لمراقبتها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ” مزيف “

إنزكان : الحرب على سماسرة المحاكم ..توقيف جمركي ”…

2023-09-04 / 19:02
Photo of حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع الزيادات

حماية المستهلك ..سوق المحروقات هو السبب الأساسي في جميع…

2023-09-04 / 18:23
Photo of اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

اكتشاف غير مسبوق لنوعين جديدين من الديناصورات بخريبكة

2023-09-04 / 18:10
Photo of مطار وجدة أنجاد: لا اضطراب في برنامج الرحلات الجوية بسبب الأمطار

مطار وجدة أنجاد: لا اضطراب في برنامج الرحلات الجوية…

2023-09-04 / 16:08
Photo of بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في ترويج مخدر “البوفا”

بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في…

2023-09-04 / 14:54
Photo of صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة نارية بالبيضاء

صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة…

2023-09-04 / 13:33
Photo of باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط تهريب مبالغ مالية مهمة

باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط…

2023-09-04 / 13:19
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-04 / 12:07
Photo of البيضاء.. الأمن يوقف متورطين في تبادل العنف بالشارع العام

البيضاء.. الأمن يوقف متورطين في تبادل العنف بالشارع العام

2023-09-04 / 12:00
Photo of رسميا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب

رسميا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب

2023-09-04 / 11:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق