وزارة الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من “همجية” و إجرام العسكر الجزائري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن جريمة العسكر الجزائري الشنعاء و الهمجية بعد قتل مواطنين مغربيين كانا على متن دراجتي “جيتسكي” قد اتخذت منحنيات و أبعاد أخرى بعد أن شاعت و ذاعت فضيحة نظام كابرانات العسكر بالجزائر.

و في هذا الصدد، وجهت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا للسياح الراغبين في زيارة المغرب، حيث نبهتهم لضرورة البقاء داخل المغرب و عدم المجازفة بالقرب من حدود الجزائر لتفادي همجية عسكر نظام تبون.

وقالت الخارجية البريطانية، في تحذيرها الموجه إلى السياح البريطانيين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في المغرب: “انتبهوا إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر، إذا كنتم على متن قارب أو تستأجرون دراجة جيت سكي، فتأكدوا من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية”.

و زادت ذات الوزارة في تحذيرها للسياح البريطانيين قائلة: “تأكدوا من أن لديكم ما يكفي من الوقود لتتمكنوا من العودة إلى الشواطئ المغربية”.

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