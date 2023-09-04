فرنسا تعمل على مشروع قانون لحظر السجائر الإلكترونية

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن الحكومة تعمل حاليا على إصدار مشروع قانون يحظر استخدام السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك بينما تسعى السلطات إلى مكافحة التدخين بين الشباب.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، بأنه بينما استبعدت بورن فرض زيادات ضريبية جديدة على السجائر في عام 2024، قالت إن إدارتها تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التدخين، وهي عادة قالت عنها إنها عادت إلى الارتفاع مجددا في فرنسا، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى وفاة 75 ألف شخص كل عام.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية في مقابلة مع إذاعة “آر تي إل” تم بثها الأحد: “سنقدم قريبا خطة وطنية جديدة ضد التدخين، من شأنها أن تحظر بشكل خاص السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تقدم عادات سيئة للشباب”.

من ناحية أخرى، تدرس دول أخرى حظر منتجات التدخين الإلكتروني (فيب).

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي تنظم بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، إنها بصدد اتخاذ إجراءات لمكافحة تزايد السجائر الإلكترونية ذات النكهات والتي تستخدم لمرة واحدة.

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