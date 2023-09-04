صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة نارية بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 4 شتنبر الجاري، من توقيف سائق دراجة نارية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال والتسبب في حادثة سير مميتة نتيجة السياقة في وضعية غير ملائمة، والتي كان ضحيتها ضابط أمن ممتاز أثناء مزاولته لمهامه.

وكانت دورية لفرقة الدراجيين يشرف عليها ضابط أمن ممتاز، تسهر على تنظيم حركية السير والجولان بمحيط مؤسسة تعليمية بقطاع الحي الحسني بالدار البيضاء، عندما رفض سائق دراجة نارية كان يسير بسرعة غير ملائمة الامتثال لتوجيهات أحد عناصر الدورية القاضية بالتوقف، حيث قام باستبدال مسار السير وصدم رئيس الدورية الذي توفي أثناء نقله للمستشفى.

وقد تم توقيف سائق الدراجة المتسببة في هذا الحادث، الذي اتضح عدم حيازته لوثائق ملكية الدراجة، والذي يجري حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وبموازاة مع الشق القضائي من هذه القضية، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح ترقية استثنائية في الرتبة للشرطي الضحية، الذي كان بصدد مزاولته لمهامه النظامية خلال هذا الحادث، كما أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة من أجل التكفل بجميع مصاريف جنازة الفقيد وتمكين عائلته من كل الدعم اللازم.

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