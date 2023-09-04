كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة

2023-09-04 / 13:10
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هبة بريس

تمكنت البطلة المغربية آية العوني، يوم الأحد، من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب (شابات)، بفوزها على الأمريكية إيفا يوفيتش، المصنفة على رأس المجموعة الثامنة، بواقع مجموعتين لواحدة 7-6، 3-6 ، 6-4.

وستواجه لاعبة التنس المغربية الشابة في الدور المقبل، السلوفينية إيلا ميليتش، والتي تغلبت بسهولة على اليابانية هايو كينوشيتا بمجموعتين 6-0 و6-2.

ولم تتمكن المغربية ملاك العلمي وفهيم ميلاد إلياس من التأهل للسبورة النهائية، بخسارتهما على التوالي أمام الأمريكية شانون لام 6-2 و6-4 والأمريكي أندرو دلغادو في 3-6، 7-6، 10-7.

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