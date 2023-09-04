الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في تكوين اللاعبين

هبة بريس ـ رياضة

عقدت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا خصص لدراسة مختلف التحضيرات المتخذة على مستوى مراكز التكوين قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

و في بداية الاجتماع، تم التذكير على أن مركز التكوين الجهوي ببني ملال سيفتح أبوابه خلال هذا الموسم ليعزز البنيات التحتية المخصصة للتكوين إلى جانب المركز الجهوي السعيدية الذي فتح أبوابه سنة 2020 بالإضافة للمركز المؤقت بالدار البيضاء الذي سيعتمد على الثانويات الرياضية لعين السبع.

خلال هذا الإجتماع، قدمت الإدارة التقنية الوطنية الأطر التقنية التي تم التعاقد معها و أيضا المعدين البدنيين و مدربي حراس المرمى و محللي الأداء بالفيديو.

وخلال هذا الاجتماع تم استعراض المحاور الاستراتيجية الكبرى للعمل التقني والبيداغوجي أيضا والذي ستقوم به مراكز التكوين الثلاثة في أفق استقبال 296 مستفيدا من ضمنهم 76 من العنصر النسوي.

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