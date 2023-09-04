البيضاء.. الأمن يوقف متورطين في تبادل العنف بالشارع العام

2023-09-04 / 12:00
5
هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأحد 3 شتنبر الجاري، يوثق لتبادل مجموعة من الأشخاص العنف والرشق بالحجارة بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء.

وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، وذلك بناءً على إشعار حول تبادل العنف والسرقة بين مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيلين من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي، الأمر الذي تسبب في إصابة أحدهم ونقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد شملت إجراءات البحث في هذه القضية تحصيل إفادة الضحية ومرافقيه، فضلا عن إجراء كافة المعاينات واستغلال مسارات البحث للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

مواطنون يلجأون إلى “القروض الصغرى” لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

2023-09-04 / 15:12
Photo of بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في ترويج مخدر “البوفا”

بـ 8 مدن.. الأمن يعتقل 112 شخصا متورطا في…

2023-09-04 / 14:54
Photo of صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة نارية بالبيضاء

صدم رجل أمن وتسبب في وفاته.. إيقاف سائق دراجة…

2023-09-04 / 13:33
Photo of باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط تهريب مبالغ مالية مهمة

باب سبتة.. حجز 40 كلغ من مخدر الشيرا وإحباط…

2023-09-04 / 13:19
Photo of تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-09-04 / 12:07
Photo of رسميا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب

رسميا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب

2023-09-04 / 11:12
Photo of طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-09-04 / 09:12
Photo of باب سبتة: غياب السكانير يزيد من معاناة مغاربة العالم

باب سبتة: غياب السكانير يزيد من معاناة مغاربة العالم

2023-09-03 / 21:32
Photo of أكادير : مرصد محاربة الرشوة يوجه تهما “خطيرة “لإدارة عمومية و النيابة العامة تتفاعل

أكادير : مرصد محاربة الرشوة يوجه تهما “خطيرة “لإدارة…

2023-09-03 / 20:01
Photo of “جــ..ـريمة السعيدية “..18 شهرا سجنا للشاب المغربي المعتقل بالجزائر

“جــ..ـريمة السعيدية “..18 شهرا سجنا للشاب المغربي المعتقل بالجزائر

2023-09-03 / 19:45

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق