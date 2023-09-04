المغرب يترأس الدورة 160 من مجلس جامعة الدول العربية

هبة بريس

انعقدت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية ال 160 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب.

وترأس أشغال هذه الدورة، التي تنعقد تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي ىسينعقد بعد غد ، سفير المغرب لدى مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي.

وقال السيد التازي، في كلمة بالمناسبة، إن تولي المملكة المغربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية يتزامن مع حدثين رئيسيين، يتمثلان في الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المرتقب عقدها بموريتانيا خلال نونبر المقبل، وكذا الإعداد للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها مملكة البحرين.

وذكر أن دورة مجلس الجامعة تنعقد أيضا في ظل مجموعة من القرارات والمشاريع والوثائق التي تم إعدادها والتي سيتم رفعها الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وعبر الدبلوماسي المغربي عن تطلعه لأنه تعطي رئاسة المملكة المغربية لهذه الدورة زخما حقيقيا للقضايا والملفات التي سيتم الانكباب عليها، داعيا الى تقديم الدعم لرئاسة الدورة حتى تتمكن من تيسير والاضطلاع بمهامها.

وتناقش الدورة الحالية عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية ؛ تتصدرها تطورات القضية الفلسطينية، والعمل العربي المشترك والأمن المائي العربي .

كما تتناول الدورة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي لإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.؛والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية .

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