رسميا: انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب

2023-09-04 / 11:12
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هبة بريس - الرباط

انطلق صباح يومه الاثنين 4 شتنبر، الموسم الدراسي الجديد بالمغرب.

وشرعت المؤسسات التعليمية “الابتدائي، الإعدادي والثانوي” بكافة مدن ومناطق المملكة، صباح يومه الاثنين، في استقبال التلاميذ لبداية موسم دراسي جديد بعد نهاية العطلة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، قد حددت انطلاقة الموسم الدراسي المقبل في تاريخ 4 شتنبر فيما سينتهي خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2024.

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‫4 تعليقات

  3. مستقبل زاهر والنجاح الدائم لي اطفالنا وشبابنا لي استقبالهم هدا العام الجديد من الموسم الدراسي الجديد

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