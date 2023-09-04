دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية
هبة بريس - وكالات
أكد خبراء التغذية أن وجبة الفطور يجب أن تكون أهم وجبة في اليوم، لأن ما يتم تناوله على معدة فارغة مهم حقًا إذ يمكن أن يؤثر على الوزن وصحة القلب وكيفية عمل العقل.
وتشير الأبحاث إلى أن بدء اليوم بوجبة فطور صحية تشمل البذور واللوز والشوفان وماء الليمون والشاي الأخضر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة، لأن البذور غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.
وفي الوقت نفسه، يقدم اللوز قدر مناسب من البروتين، أما الشوفان فيقدم جرعة سخية من الألياف ويساعد على تنظيم عملية الهضم.
وعندما يتعلق الأمر بماء الليمون، فإن صفاته المرطبة، إلى جانب تعزيز فيتامين C، تساعد على تقوية المناعة وتساعد في امتصاص الحديد.
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4 تعليقات
فعلا الجسم السليم في الاكل السليم والصحي
ليس هناك افضل من فطور صحي مهما كان الغداء متنوع في داك اليوم لانه اول وجبة يستقبلها جسمنا بعد نوم عميق وراحة المعدة ليلة كاملة
الكتير من الناس يتجاهلونه ولا يعطونه اهمية وخصوصا نحن موقبلين علا موسم دراسي جديد
وجبت الفطور واجب علا كل بيت تحضيره كل يوم والحمدلله نعرف ان كل بيت يتواجد بها زيت الزيتون ومشتقات الحليب والبيض وهدا كاف لي وجبة فطور صحي