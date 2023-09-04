من تقديم بونو حارسا جديدا للهلال. من المصدر

ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي يلتحقون بمنتخباتهم في “أيام الفيفا”

2023-09-04 / 10:40
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هبة بريس - وكالات

بلغ عدد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، 34 لاعبا يمثلون 20 منتخبا من مختلف القارات، وذلك للمشاركة في “أيام الفيفا الدولية” التي تقام خلال شهر شتنبر الحالي.

وانضم الرباعي المغربي إلى منتخب أسود الأطلس خلال فترة التوقف الحالية؛ إذ تقدم هذه القائمة ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال، وكذلك منير المحمدي من فريق الوحدة، بالإضافة إلى جواد الياميق لاعب فريق الوحدة، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد.

ويتقدم الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب البرتغالي؛ إذ التحق قائد النصر بمنتخب بلاده (البرتغال) لخوض مواجهتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، ومعه حضر مواطنه أوتافيو لاعب النصر، وروبين نيفيز لاعب الهلال.

والتحق نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور المنضم حديثا لفريق الهلال بمنتخب السامبا خلال فترة التوقف الحالية، ومعه حضر مدافع الأهلي روجيرو إيبانيز. والتحق النجم الإنجليزي جوردن هندرسون قائد فريق الاتفاق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالية.

وكان لاعب ليفربول قد صرح في وقت سابق بأنه تواصل مع غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا قبل انتقاله للاتفاق لمعرفة مدى تأثره بهذه الخطوة، لكن الأخير أوضح له أن سيستمر في خياراته، وهو ما حدث في الفترة الحالية.

وتقدم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر قائمة المنضمين إلى منتخب السنغال من الدوري السعودي للمحترفين، ولحق به مواطنه خاليدو كوليبالي لاعب فريق الهلال، وكذلك إدواردو ميندي حارس مرمى فريق الأهلي، بالإضافة إلى حبيب ديالو لاعب فريق الشباب. وحضر غيسلان كونان لاعب فريق النصر في قائمة منتخب بلاده (كوت ديفوار) التي شهدت أيضا انضمام مواطنه فرانك كيسي لاعب النادي الأهلي.

هذا ويذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، حل في المرتبة الرابعة عالميا بين الأندية الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الصيفية (بواقع 846.6 مليون يورو)، وكان للهلال نصيب الأسد بعد إنفاقه قرابة 353 مليون يورو على صفقاته العالمية، وعلى رأسها البرازيلي نيمار بمبلغ 90 مليون يورو.

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