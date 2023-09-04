بعد أطول مهمة عربية في الفضاء.. سلطان النيادي يصل إلى الأرض

هبة بريس - وكالات

وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اليوم الاثنين إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، بعد رحلة استمرت 6 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

ووجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للنيادي رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال فيها: ” ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله”.

وذكر مركز “محمد بن راشد للفضاء” بدولة الإمارات، في بيان سابق أن مهمة سلطان النيادي انتهت “بعد 6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات؛ تلك المهمة التي أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة”.

ونشر النيادي عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً: “للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء، إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد”.

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