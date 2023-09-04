كندا.. قت.يلان وستة جرحى بإطلاق نار في مدينة أوتاوا

2023-09-04 / 09:50
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هبة بريس - وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون مساء السبت في مدينة أوتاوا، خلال إطلاق نار في موقف سيارات تابع لموقع كان يقام فيه حفلا زفاف منفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أي فرضية.

وقال شاهد لوكالة “فرانس برس”: “سمعت طلقات نارية سريعة وصراخا، ثم حصل توقف قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقل”. وأعلنت شرطة أوتاوا أن رجلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قتلا، وأضافت أن ثمة أميركيين أيضا بين المصابين الستة، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر.

ووقع إطلاق النار الساعة 22:21 بالتوقيت المحلي داخل موقف سيارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يحتفَل بزفافين منفصلين في الوقت نفسه.

وتابع الشاهد: “حصلت فوضى. فر الناس وهم يركضون في كل الاتّجاهات”، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة انتشروا سريعا وبأعداد كبيرة في مكان الواقعة.

وليس لدى الشرطة “أي دليل” يؤكد أو يشير إلى أن إطلاق النار هو جريمة كراهية “ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينية”، حسبما قال المفتش في الشرطة مارتن غرولكس، مضيفا “لكننا لا نستبعد هذا الخيار”.

وشهد عدد من المدن الكندية زيادة ملحوظة في العنف المسلح خلال السنوات الأخيرة، بحيث باتت عمليات إطلاق النار “متكررة على نحو متزايد” وفق تقارير الحكومة.

ومنذ عام 2009، شهدت البلاد زيادة بنسبة 81% في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية.

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‫3 تعليقات

  1. اين القانون في هذا البلد هل السلاح الناري لعبة لديهم هناك رقم قياسي قيل في النص 81 بالمئة جرائم قتل بالسلاح الناري

  2. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم حرب بلا حرب حروب عنف وعدم الضبط النفسي والكبير ياكل الصغير ومن له السلاح يدافع به عن نفسه في اي مكان ووجدبه

  3. ارواح تدهب باسباب تافهة والدنيا لاتستحق منا ومنكم الا ان نعيش فيها بي سلام

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