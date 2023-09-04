نيمار: عشت وميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

2023-09-04 / 09:33
2
هبة بريس - وكالات

خرج البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي عن صمته للحديث عن الفترة التي قضاها في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انتقاله إلى “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة “غلوبو” البرازيلية: “كنت سعيدا جدا بما عاشه ميسي في الموسم الماضي، لكني حزنت من أجله أيضا”.

وأوضح النجم البرازيلي: “لقد ذهب ليو إلى الجنة بفوزه مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم، وحقق كل شيء في مسيرته، لكنه عاش مع باريس في جحيم”.

وأضاف: “لقد عشت أنا وميسي في هذا الجحيم، وينتابنا غضب شديد، لأننا لم نذهب إلى هناك من أجل لا شيء، بل نبذل أقصى جهد دائما، ونسعى لأن نكون أبطالا، ونحاول أن نصنع التاريخ، وللأسف لم ننجح”.

وأشار نيمار: “لقد غادر ميسي باريس بطريقة لا يستحقها ولا تليق بمكانته. أي شخص يعرفه يعلم تماما أنه ملتزم في التدريبات ويقاتل في المباريات، ويغضب عند الخسارة”.

واستدرك: “لكن تم اتهامه بشكل غير عادل في رأيي، إلا أنني في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم”.

وختم نيمار تصريحاته :”كما قلت، كرة القدم كانت عادلة هذه المرة، منذ خروج منتخب البرازيل، تمنيت أن يفوز ميسي بكأس العالم”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة

كرة المضرب .. المغربية آية العوني تتأهل للدور الثاني…

2023-09-04 / 13:10
Photo of الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في تكوين اللاعبين

الجامعة تعتمد “مؤقتا” على الثانويات الرياضية لعين السبع في…

2023-09-04 / 12:40
Photo of ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي يلتحقون بمنتخباتهم في “أيام الفيفا”

ضمنهم 4 مغاربة.. 34 لاعبا دوليا من الدوري السعودي…

2023-09-04 / 10:40
Photo of بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

2023-09-03 / 20:40
Photo of تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

2023-09-03 / 20:09
Photo of التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

2023-09-03 / 19:55
Photo of تنظيم السباق الدولي على الطريق لأكادير

تنظيم السباق الدولي على الطريق لأكادير

2023-09-03 / 19:19
Photo of تأجيل مباراة فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجيل مباراة فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال…

2023-09-03 / 17:54
Photo of هكذا ودع الزلزولي نادي برشلونة بعد انضمامه إلى ريال بيتيس

هكذا ودع الزلزولي نادي برشلونة بعد انضمامه إلى ريال…

2023-09-03 / 14:10
Photo of بالفيديو.. أبوخلال يواصل تألقه ويسجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي

بالفيديو.. أبوخلال يواصل تألقه ويسجل ثالث أهدافه في الدوري…

2023-09-03 / 13:36

‫2 تعليقات

  1. هده هي كرة القدم فيها من يحالفه الحظ وان لم يبدل جهدا وفيها من يجتهد والحظ ليس معه ولربما هدا هو ماحصل لي ميسي بي باريس

  2. علا كل حال ترك بسمته في العالم مند بداية حياته الكروية وكونه لاعب كبير ومحترف ان كانت هناك تهامات صغيرة وجهت له فرصيده الكروي كبير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق