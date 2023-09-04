“قائد الانقلاب” يؤدي اليمين الدستورية “رئيسا للمرحلة الانتقالية” في الغابون

2023-09-04 / 09:27
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هبة بريس - وكالات

أدى قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وقال نغيما بعد التنصيب “نتائج الانتخابات الرئاسية كانت “مغلوطة”، والجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد.”

وأضاف “السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية، زالحرس الجمهوري رفض أن يستمر البلد في وضعه السابق، كما ان الشعب يطالب بحقوقه عبر مؤسسات فعالة”، مشددا بالقول “سنعمل على دستور جديد من خلال استفتاء وجمعية وطنية جديدة.”

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‫12 تعليقات

  8. كل تمنياتنا لاي بلد به خصومات وشجارات ان يصلح الله احوالهم السياسية او غير السياسية

  10. كفانا انقلابات وابرياء تدهبو بين عشية وضحاها لابد من تهدئة الامور وتسويتها بلا حروب

  11. سيرنا نعيش ونسمع ونقرأ اخبارا اكترها هما وغما للاسف لم يعد هناك استقرار في بلد متحدر او غير متحدر بلد غني او بلد فقير كترة الحروب والنيزاعات في كل العالم 🌏 اللهم نسالك العفوة والعافية للجميع

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