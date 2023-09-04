طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء غائمة جزئيا بالسايس والريف وغرب الواجهة المتوسطية، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.
كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.
ويتوقع أيضا تناثر حبات من الرمال محليا جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بالأطلس، وما بين 18 و22 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي جهات المملكة.
وستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، بعض الارتفاع.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
14 تعليقات
الحمد لله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى..
تساقطات مطرية مهمة سجلت في الآونة الأخيرة..
بداية انفراج أزمة الماء.اللهم سقيا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
هذه التساقطات المطرية لها أثر كبير على المردود الفلاحي وحقينة السدود..
أمطار الخير والرحمة والمغفرة..
المغرب شهد أزمة الماء بسبب توالي سنوات الجفاف ..
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
يجب كثرة الاستغفار والدعاء والرجوع الى الله تعالى..
على جميع المواطنين تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
نتمنا من الله تعالى ان يرحمنا برحمته الواسعه التي وسعت السماواة والارض
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك واحيي بلدك الميت
الحمدولله عليها احيات الارض ومن عليها
ادخلت الفرحة علا قلوبنا ونرجو من الله عز وجل المزيد من رحماته علينا