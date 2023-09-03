ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 8 قتلى في الجزائر

هبة بريس - و م ع

ارتفع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت، ليلة السبت الأحد، على مناطق بغرب الجزائر إلى ثمانية قتلى، وذلك وفق آخر حصيلة للوقاية المدنية الجزائرية.

وأوضح المصدر أن هؤلاء جرفتهم سيول الأودية بتلمسان والبيض، وسبق للوقاية المدنية أن أكدت أن أربعة أشخاص لقوا حفتهم بعد أن جرفت مياه وادي الدالية في مدينة تلمسان سيارتهم ، إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على الولاية، مضيفة أن هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 22 و 73 سنة.

وبالبيض لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد أن جرفت مياه وادي الشاذلي سيارتهم، وفق ذات المصدر، مضيفا إلى أن الأمر يتعلق بامرأة وثلاثة رجال .

وتسبب ارتفاع منسوب المياه في الوديان في خسائر بكل من وهران و مستغانم والبيض.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية قد حذرت في نشرة جوية من الأمطار العاصفة أحيانا ، المصحوبة محليا بسقوط البرد وعواصف رعدية رياح قوية ، التي ستعرفها يومي السبت والأحد عدة ولايات غرب ووسط البلاد.

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