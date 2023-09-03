توقيف مهاجر مغربي مشتبه في ارتكابه جريمة قـ..ـتل في حق مواطنة إيطالية

2023-09-03 / 22:06
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس
أوقفت الشرطة الإيطالية بنابولي، مهاجر مغربي يبلغ من العمر43 سنة، يدعى” ر م ” وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل راحت ضحيتها مواطنة إيطالية نفذها في مدينة فودجا، الأسبوع الماضي.

ووفق مصادر متطابقة، فقد ظل المشتبه فيه، فارا من العدالة بعد ارتكابه الجريمة في حق مواطنة إيطالية، ومن ذوي السوابق العدلية شكل موضوع برقية بحث على الصعيد الدولي، بعد العثور على أداة الجريمة وعلى ملابسه الملطخة بالدماء في مسرح الجريمة.

وتبعا للمصدر ذاته، مصالح الشرطة الإيطالية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشرت، أول أمس ، إجراءات معاينة جثة الضحية التي عثر عليها جثة هامدة تحمل آثار اعتداء جسدي بمتجر التبغ ، حيث وضعت المعاينات المكانية والتقنية الأولية احتمال السرقة كدافع رئيسي لارتكاب هذه الجريمة.

الأبحاث والتحريات الميدانية المعمقة التي باشرتها فرق البحث، مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية الجاني وذلك باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام في إيطاليا، قبل أن يتم توقيفه بمحطة القطار بمدينة نابولي .

عمليات التفتيش المنجزة لحظة توقيف المشتبه فيه ، مكنت من حجز حقيبة شخصية ومبالغ مالية، تم الاستيلاء عليها من متجر الضحية بعد تعريضها للضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية احداثه.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف المدعي العام للجمهورية ، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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