بعد عام ونصف من الحرب…زيلنسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

هبة بريس - وكالات

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي، الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيا إلى “نهج جديد” في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية “أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع”.

وأعلن زيلينسكي أنه سيعين رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع.

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليعلن عن أكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب.

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