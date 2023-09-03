باب سبتة: غياب السكانير يزيد من معاناة مغاربة العالم

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يشهد المعبر الحدودي “باب سبتة” إزدحاما كبيرا مع عملية العودة التي بلغت الذروة خلال نهاية هذا الأسبوع عبر كل المعابر الحدودية والموانئ والمطارات.

ومع كل مناسبة صيف تكثف الدولة مجهوداتها وتجند أضعافا مضاعفة من الموارد البشرية قصد إنجاح هذه العملية السنوية وضمان مرورها في أجواء عادية، غير أن بعض “التعليمات” العمودية تحول دون تحقيق الهدف المنشود وتحول عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى جحيم ينضاف لساعات السفر الطويلة تحت ذريعة “تهريب المخدرات” التي صارت البعبع والفزاعة في إستفزاز العابرين وتشريع قانون جديد يمنح للأمنيين التلاعب بمصالح العباد دون إكتراث ولا حس إنساني يواسيهم في محنتهم النفسية التي تنطلق من مغادرة الوطن مرورا بالإجراءات البيروقراطية في معبر “باب سبتة” ثم عناء السفر لساعات أو أيام.

ليس من العيب أن تقوم المصالح المختصة بعمليات التفتيش الدقيق ومحاربة ظاهرة تهريب البشر والمخدرات كما هو متعارف عليه في كل دول العالم، لكن العيب كل العيب أن “يجتهد” بعضهم ويمعن في تحقير الجالية وإخضاعها لتلك الإجراءات في ظروف مهينة، مع الإعتماد على أساليب جد كلاسيكية في التعاطي مع عملية العودة إلى الديار.

وضمن هذه الإجراءات التي تسلكها العناصر الأمنية في معبر “باب سبتة” على وجه الخصوص، إنزال الأمتعة الشخصية للمسافرين من أسطح المركبات دون إستثناء مما يتسبب في ملاسنات وإحتجاجات بين أفراد الجالية والعناصر المكلفة بالتفتيش،الشيء الذي ينعكس غلى باقي طوابير السيارات التي تنتظر دورها للعبور إلى سبتة المحتلة.

“هبة بريس” عاينت فجر اليوم الأحد كل تلك الإجراءات عن قرب، وسجلت إستياء كبيرا واستنكارا غير مسبوق من طرف مغاربة العالم سيما وأن صاحب سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون تم إخضاعها للبحث في أمتعتها الشخصية الموضوعة بعناية على السطح، فيما تركها عنصر أمني سنتحفظ على ذكر الجهاز الذي ينتمي إليه (تركها) في مقدمة الطابور وهو يتحسى فنجان قهوته بكل أريحية وهدوء فيما ظل الآخر ينتظر ثم ينتظر حتى نفد صبره ليبدأ في مرحلة جديدة من الإحتجاج بسبب التقصير واللامبالاة، لا بل لم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط ، فقد تجاوزه إلى رد سريع من طرف العنصر المعني قائلا له أمام عامة الناس” إذا مبغيتيش تتعطل أمولاي سير على طنجة”، هنا قد نتوقف قليلا لننبش في الرد الذي أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه غير مسؤول ويبعث بإشارات تسيء إلى هذا الجهاز لإعتبار واحد وأوحد نلخصه كالآتي: ليس من حق العنصر المعني أن يخوض في سياسة أكبر من مهامه بكثير ولا تعنيه في شيء بقدر ما هو ملزم بالقيام بواجبه لا أقل ولا أكثر، فتلك سياسة دولة وتوجهها وهي قادرة على بلورة سياستها كما تريد وكما تشاء دون أن يحشر العنصر الأمني أنفه فيما هو بعيد عن إختصاصاته ويتعلق بالسياسة الخارجية للدولة لا الداخلية كما يعتقد صاحبنا الفاضل.

ولنغوص أكثر في ملف معبر” باب سبتة” الحدودي الذي تتجاوز السياسة المنتهجة فيه السلطات الإقليمية والجهوية، لا بد ان نشير أن المهاجر المغربي همه الوحيد هو صلة الرحم مع الوطن وزيارة احبائه واقربائه كلما سنحت الفرصة، وبالتالي هو غير معني بالسياسات الأخرى سوى إن وضعت الدولة تحفيزات إضافية وبرنامجا واضحا لإستقطاب هذه الفئة إما عبر ميناء طنجة المتوسط أو ميناء بني نصار بالناظور أو غيرهما، أما أن يظل هذا المهاجر الضحية الأولى والأخيرة في سياسات معقدة وغير معلنة فذاك أمر محزن للغاية.

وعودة إلى الإجراءات الكلاسيكية المعمول بها في معبر” باب سبتة” تجب الإشارة إلى إفتقار الأخير لجهاز الفحص بالسكانير ،الأمر الذي يفاقم من معاناة الجالية ، فلا هي مرتاحة لتلك الإجراءات ولا العناصر الأمنية تعمل في ظروف مريحة، وهذا السؤال المحوري لا بد من طرحه بخط عريض على القيمين على عملية “مرحبا” وكل المتداخلين فيها لأن النجاح الذي يتغنون به لا وجود له في معبر “باب سبتة”، وما الإخفاق سوى نتيجة مستحقة في معالجة مصالح مغاربة العالم العابرين من ذات النقطة.

ذات الملف بدوره يعرج بنا نحو التساؤل عن جدوى وجود الكلاب البوليسية المدربة في معبر “باب سبتة” ودورها الفعال في تبسيط الإجراءات الخاصة بعبور أفراد الجالية، حيث قيل أنها تخلد للراحة والإستراحة بعد سويعات عمل كي تستأنف دورها بعد ذلك في حيوية تامة، وهو نفس الأمر الذي لا يتناطح فيه كبشان مهما إلتوى قرنيهما وكبرا ، فما المانع إذن أن تكون السلطات المعنية على حجم المسؤولية والمناسبة وتوفر كلابا إضافية في القفص لمواكبة سيرورة العبور خلال أيام الذروة تحديدا إن تعذر عليها توفير جهاز السكانير؟ ، نعم الكل يعلم أن جهاز الفحص بالسكانير مكلف للغاية ويحتاج إلى صيانة مستمرة تكلف ميزانية إضافية ومعبر “باب سبتة” لا يتوفر على بنية تحتية ملائمة للتصدير والإستيراد، ما يعني بلغة صريحة أن تلك البيروقراطية في الإجراءات يراها أصحاب القرار مناسبة ومن إكتوى بلهيب “باب سبتة” عليه أن يغير الوجهة نحو طنجة المتوسط أو غيره قسرا وليس إختيارا وبأثمان صاروخية للبواخر في حين تبقى الأثمنة عبر ميناء سبتة المحتلة تفضيلية ومحفزة مقارنة مع من يطبلون ويزمرون بجملة “سعداء لإستقبالكم”.

إن الرسالة التي يمكن أن نناشد بها الجهات الوصية التي تدبر وتدير عملية مرحبا سنجملها في كلمتين فقط ، ألا وهي “رفقا بالجالية” ، فملك البلاد أوصى ولا يزال يوصي بهذه الشريحة خيرا فيما يبقى الغموض سيد الموقف في هذا المعبر الذي لا تهريب فيه اليوم بل حلقة وصل بين الجالية والوطن، ومن كان يطمح إلى وجهة غير “باب سبتة” فعليه أن يخطط لبرامج تحفيزية تترك للمهاجر الإختيار عوض أن تفرض عليه الأمور بأساليب لا يقبلها العقل ولا المنطق.

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