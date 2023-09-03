الوصول الى جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر في السعودية

2023-09-03 / 21:17
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل الإعلام الليبية بأنه تم العثور على جثمان الحاجة الليبية برنية الثابت، المفقودة بالأراضي المقدسة في السعودية، بإحدى مستشفيات مكة المكرمة، بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.

وأكد أحد أبناء الحاجة الراحلة المتواجد في السعودية للبحث عنها، خبر العثور على جثمان والدته.

وفي تصريح صحفي، أعلن القنصل الليبي لدى السعودية عبد الرزاق المنفي، العثور على جثمان الحاجة برنية في أحد المستشفيات بمكة المكرمة والتعرف إليها من قبل أبنائها عن طريق سوار الحجاج وبطاقتها التي كانت معها، دون أن يوضح أسباب الوفاة.

وأوضح المنفي أن القنصلية ستتكفل بإجراءات الدفن وسيتم الصلاة عليها في الحرم المكي ودفنها في الأراضي المقدسة، وفق ما ذكر موقع “عين ليبيا”.

وفي وقت سابق، أكد أحد أعضاء الفريق المتطوعين بالسعودية الدكتور محمد زايد، خبر وفاة الحاجة برنية والعثور على جثتها متحللة قرب الحرم المكي بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.

هذا ونشرت عائلة الحاجة برنية الثابت، في “فيسبوك”، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها، واستقبال العائلة التعازي في منطقة العجيلات.

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