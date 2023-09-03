تطوان..العثور على جثة رجل تطفو فوق مياه وادي “المحنش”

2023-09-03 / 21:01
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هبة بريس - متابعة

عثر اليوم الأحد 3 شتنبر الجاري، على جثة شخص وهي تطفو فوق مياه واد المحنش بتطوان.

وبحسب مصادر الموقع، فقد عثر مواطنون على جثة رجل خمسيني تطفو فوق مياه وادي المحنش بالقرب من قنطرة كويلما ، ليتم إشعار السلطات المحلية والأمنية التي حضرت الى عين المكان .

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بمستشفى سانية الرمل يتطوان قصد اخضاها للتشريح الطبي تحت اشراف النيابة العامة من اجل تحديد اسباب الوفاة في وقت فتحت فيه المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة .

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