بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد

سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مساء اليوم الأحد، أولى اهدافه في الموسم الجديد خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي.

ووقع حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 20.

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