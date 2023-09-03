بالفيديو.. أشرف حكيمي يسجل أولى أهدافه في الموسم الجديد
سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مساء اليوم الأحد، أولى اهدافه في الموسم الجديد خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي.
ووقع حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 20.
حكيمي يزيد من غلة الفريق الباريسي #الدوري_الفرنسي #ليون_سان_جيرمان pic.twitter.com/h5GmkVXPkW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
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5 تعليقات
هنيئا للبطل الكوروي اشرف حكيمي بهده الاهداف
المزيد من العطاء بطلنا اشرف حكيمي
الف مبروك تركت بسمتك في قلوب المغاربة بسمة البطل البار بامه تستحق كل الخير
المزيد من العطاء والمزيد من التالق وكلنا فخرا بك كونك لاعب مغربي حور
ميسي ونيمار كانت صفقة خاسرة معه باريس س ج لان اللاعبان مغروران وضيعا فرص كثيرة بسبب انانيتهما