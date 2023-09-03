تجمع إعدادي لمنتخب أقل من 16 سنة بالمعمورة

هبة بريس - و م ع

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 4 و12 شتنبر الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته اليوم الأحد على موقعها الرسمي، بأن برنامج هذا التجمع سيتضمن إجراء مباراتين وديتين أمام المنتخب السنغالي يومي 9 و11 شتنبر الجاري بملاعب مركب محمد السادس لكرة القدم (السادسة مساء).

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التجمع يندرج في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

ولهذا الغرض، وجه أشرف حنزاز، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، الدعوة إلى 29 لاعبا ويتعلق الأمر ب.

1-فارس كرم……… نادي أوتريخت الهولندي

2-المسعودي نسيم………. باير 04 ليفركوزن الألماني

3-المرابط أنس………… آينتراخت فرانكفورت

4-بوهادي همزة…………. الفتح الرياضي

5-الهاني وليد…………. الفتح الرياضي

6-البياضي يونس………… الفتح الرياضي

7-الغوراري عبد الغفور…… نهضة بركان

8- سقراط بلال…………. نهضة بركان

9-الخروبي محمد أمين…….. نهضة بركان

10-تومزين محمد رضا…….. نهضة بركان

11-عفيفي محمد أمين…….. نهضة بركان

12-بوشواري أمين……….. أياكس أمستردام الهولندي

13-العرباوي إلياس……… أتلتيك بيلباو الإسباني

14-الحمداوي يوسف………. رويال أنتويرب البلجيكي

15-باعديت آدام………… نادي فياريال الإسباني

16-وزان عبد الله…………. أياكس أمستردام الهولندي

17-العطفاوي محمد جمال…… ريال غينت الرياضي البلجيكي

18-واعزيز آدم…………. ألكمار زانستريك الهولندي

19-عصاب أيمن………….. باريس سان جيرمان الفرنسي

20-إيدر يونس………….. باريس سان جيرمان الفرنسي

21-موهوب أحمد………….. نادي السعيدية

22-درداك وسيم………….. نادي تولوز الفرنسي

23-مامو آدم…………… كلوب بروج البلجيكي

24-بوحمدي أمير………… بي إس في آيندهوفن الهولندي

25-الأبيض عمر………….. كومو 1907 الإيطالي

26-الزكري ريان………… ألكمار زانستريك الهولندي

27-الوزاني شاهيد………. نادي غينك البلجيكي

28-هاروش محمد………… أكاديمية محمد السادس

29-أحيدار يوسف……….. أكاديمية محمد السادس

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