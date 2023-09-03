التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الرجاء ضد الجيش الملكي

2023-09-03 / 19:55
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعادل الرجاء الرياضي أمام ضيفه الجيش الملكي بهدفين لمثلهما، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

افتتح الجزائري يسري بوزوق التسجيل للرجاء الرياضي في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، ثم أدرك ربيع حريمات التعادل للجيش الملكي بنفس الطريقة من ضربة جزاء في الدقيقة 29.

وعاد بوزوق لتسجيل الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 33، ثم أدرك زكرياء الهبطي التعادل لفريقه في الدقيقة 80.

ولعب الجيش الملكي بنقص عددي منذ الدقيقة 36 بعد طرد مدافعه عبد الله خفيفي، كما حصل زكرياء الهبطي من جانب الجيش الملكي على بطاقة حمراء في الدقيقة 94.

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