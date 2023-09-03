“جــ..ـريمة السعيدية “..18 شهرا سجنا للشاب المغربي المعتقل بالجزائر

هبة بريس - الرباط

استغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، “سرعة ” محاكمة الشاب المغربي الذي اعتقله خفر السواحل الجزائري بعد قتله لشابين رميا بالرصاص بالقرب من السعيدية بالسواحل الشمالية الشرقية للمملكة .

وتساءل مجلس بوعياش في بلاغ له عن السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.

وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ صحفي، “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين مغاربة عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

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