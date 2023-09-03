تنظيم السباق الدولي على الطريق لأكادير

هبة بريس - و م ع

نظم اليوم الأحد، السباق الدولي على الطريق لأكادير (Corrida Agadir)، على مسافة 10 كيلومترات، وذلك بمبادرة من مؤسسة “الماراثون الأخضر”.

ولقد توج العداء المغربي يونس بنار بطلا لسباق “Corrida Agadir” في فئة الذكور بتوقيت 29 دقيقة و4 ثوان، فيما توجت العداءة الإثيوبية أبيرا أيوهو بيتاو بطلة في فئة الإناث بتوقيت 33 دقيقة و6 ثوان.

وبحسب النتائج النهائية للسباق المعلنة من قبل لجنة التحكيم، فعاد المركز الثاني في فئة الذكور للعداء المغربي عزيز بونيت بتوقيت 29 دقيقة و28 ثانية، فيما أحرز المركز الثالث مواطنه عبد الصمد أوكي بتوقيت 29 دقيقة و34 ثانية.

أما في فئة الإناث، فقد عاد المركز الثاني للعداءة الإثيوبية جيبرو ميبرات جيدي بتوقيت 33 دقيقة و13 ثانية، في حين نالت العداءة المغربية صباح الصقلي المركز الثالث بتوقيت 33 دقيقة و15 ثانية.

وشهدت فعاليات الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية، تكريم عدد من الفعاليات، وعلى رأسهم البطل العالمي الأولمبي السابق سعيد عويطة، إلى جانب الإسباني “باكو بوراو” رئيس الإتحاد الدولي للماراثون.

وبالمناسبة، اعتبر مدير السباق، رشيد بنمزيان، أن هاته الدورة “ناجحة بكل المقاييس”، إن على مستوى التنظيم أو حجم مشاركة العدائين والعداءات الذين تجاوز عددهم 1000 شخص، مبرزا أنه سباق واعد يعكس رغبة المنظمين في البصم على انطلاقة جيدة للموسم الرياضي الجديد 2023/2024 في منافسات السباقات والماراثون بالمغرب.

ويعد هذا الحدث الرياضي المنظم بشراكة مع عصبة سوس ماسة لألعاب القوى، وتعاون مع ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، أول ملتقى ضمن تحدي سوس ماسة الرياضي الذي يضم سبع سباقات وطنية ودولية أبرزها الماراثون الدولي لأكادير الذي سينظم يوم 28 أبريل 2024،حيث ستشكل هذه الملتقيات فرصة للرياضيين للتنافس على مستوى عال وفي نفس الآن اكتشاف مؤهلات عاصمة وسط المملكة الرياضية والسياحية.

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