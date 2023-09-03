السويد..”شغب عنيف” خلال تحرك لحرق المصحف

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة السويدية القبض على شخصين على الأقل بعد اندلاع “شغب عنيف” خلال تحرك لحرق المصحف أقامه مرة جديدة العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا واسعا في دول مسلمة بسبب تدنيس القرآن.

وجرى تحرك الأحد في إحدى الساحات العامة لمدينة مالمو (جنوب) حيث تقيم مجموعات كبيرة من المهاجرين. وأوضحت قناة “أس في تي” التلفزيونية أن نحو 200 شخص كانوا موجودين في المكان.

وأكدت الشرطة في بيان أن عددا منهم “أبدوا امتعاضهم بعدما قام منظّم التحرك بإحراق كتابات”، مشيرة إلى أن الأجواء شابها تشنج تحوّل إلى “شغب عنيف” عند الساعة 13,45 (11,45 ت غ).

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إلقاء بعض الحاضرين الحجارة نحو موميكا.

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