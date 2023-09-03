الجزائر تخرج عن صمتها وتكشف روايتها بعد مــ..ـقتل مغربيين رميا بالرصاص

هبة بريس - الرباط

خرجت وزارة الدفاع الجزائرية عن صمتها ازاء الجريمة التي ارتكبها حرس حدودها البحري ، باطلاق النار على شبان مغاربة كانوا يمارسون هواية رياضة “جيسكي ” بالقرب من السعيدية ، ما تسبب في مقتل شابين واعتقال آخر .

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها الأحد أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة” بحسب تعبير البيان.

وتابع بيان العسكر أنه “وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، واضاف البيان ان “دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء 30 أوت تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

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