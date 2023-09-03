توالي فضائح المكتب الوطني للمطارات…مطار وجدة يتحول لبركة مائية

هبة بريس – وجدة

تتولى فضائح المكتب الوطني للمطارات بالمغرب، يوماً بعد الأخر بسبب سوء التسيير والتدبير لمطارات المملكة منذ سنين من الزمن، فبعد فضيحة منح شركة معينة لجميع صفقات المكتب في غياب لشروط الشفافية والنزاهة، جاء الدور على البنية التحية للمطارات.

حيث سجل مطار وجدة-أنجاد ليلة السبت-الأحد، فضيحة أخرى بعدما تحول لبركة مائية بسبب تساقطات مطرية جد عادية مقارنة بخدمات الصيانة الواجب توفرها بالمطار بشكل دوري.

ووثق عدد من المسافرين المغاربة والأجانب لأشرطة فيديو داخل المطار وهو في حالة كارثية بعدما غمرته المياه، حيث تبللت أمتعة جميع المسافرين المتواجدين هناك وكذا ملابسهم وثيابهم، وهو الانطباع الذي يعطي صورة سيئة عن المغرب الذي يجتهد لاستقطاب عدد كبير من السياح الأجانب.

هذا ورجح عدد من المختصين على أن سبب تحول المطار لبركة مائية راجع بالأساس لغياب عملية صيانة قنوات المياه بشكل دوري وغياب المراقبة الدورية للبنية التحية.

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