توالي فضائح المكتب الوطني للمطارات…مطار وجدة يتحول لبركة مائية
هبة بريس – وجدة
تتولى فضائح المكتب الوطني للمطارات بالمغرب، يوماً بعد الأخر بسبب سوء التسيير والتدبير لمطارات المملكة منذ سنين من الزمن، فبعد فضيحة منح شركة معينة لجميع صفقات المكتب في غياب لشروط الشفافية والنزاهة، جاء الدور على البنية التحية للمطارات.
حيث سجل مطار وجدة-أنجاد ليلة السبت-الأحد، فضيحة أخرى بعدما تحول لبركة مائية بسبب تساقطات مطرية جد عادية مقارنة بخدمات الصيانة الواجب توفرها بالمطار بشكل دوري.
ووثق عدد من المسافرين المغاربة والأجانب لأشرطة فيديو داخل المطار وهو في حالة كارثية بعدما غمرته المياه، حيث تبللت أمتعة جميع المسافرين المتواجدين هناك وكذا ملابسهم وثيابهم، وهو الانطباع الذي يعطي صورة سيئة عن المغرب الذي يجتهد لاستقطاب عدد كبير من السياح الأجانب.
هذا ورجح عدد من المختصين على أن سبب تحول المطار لبركة مائية راجع بالأساس لغياب عملية صيانة قنوات المياه بشكل دوري وغياب المراقبة الدورية للبنية التحية.
7 تعليقات
Espérant que le responsable de l’aéroport d’oujda rendre des comptes et démissionne le plus rapidement possible
للاسف هده الامطار امطار الخير كشفت الكتير من الغش في بلادنا حسبنا الله ونعم الوكيل
هناك تقصير كبير في البنية التحتية بالمنطقة الشرقية
عاش الملك عاش الملك
أخنوش لم يتذخل
مغربيين قتلهما عسكر الجزائر كأنهم قتلوا المغاربة كلهم ولا تحرك ولا إهتمام
عاش الملك عاش الملك
المياه غمرت كل مطار وجدة والمسافرون أصبحوا يسبحوا في مياه الأمطار ولا محاسبة
عاش عاش عاش عاش الملك
عاش عاش علاش
أخنوش لم يتذخل فقط راسل محطاته البنزية هل مازلت تشتغل أم تأمينها من أموا ل الشعب سيأخذها
عاش الملك علاش الملك
يقال من جد وجد ومن زرع حصد ومن يعمل عملا صالحا يجده وهده الشتاء في هذه الايام فضحت المستور
الفساد في كل المشاريع
هذه هي نتائج شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة
سهل انجاد فاض عن اخره بسبب كثره الامطار والحمد لله فمطار جده انجاد ولو جهز باحدث تقنيات لتصريف المياه لن ينفعه ذلك في شيء لان موقعه يجعله معرض لهذه الفيضانات.