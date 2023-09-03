تأجيل مباراة فريقي أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

2023-09-03 / 17:54
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قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية، المقررة اليوم الأحد، في ختام منافسات الدورة الرابعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في العاصمة الإسبانية.

وأوضح فريق أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات في بلاغ أنه “تم تأجيل المباراة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم”.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمباراة.

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