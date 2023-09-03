ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى في جوهانسبورغ

هبة بريس _ وكالات

ارتفعت حصيلة حريق اندلع يوم الخميس الماضي، في مبنى يقع بالحي التجاري المركزي في جوهانسبورغ، إلى 77 حالة وفاة، من بينهم 12 طفلا، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة يوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الحريق، الذي اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبورغ، أسفر أيضا عن إصابة 50 شخصا، مشيرة إلى أن مبنى أوسينديسو كان يضم أكثر من 200 شخص اضطروا إلى النزوح إلى ملاجئ مؤقتة في ضواحي بيز فالي، وهيلبرو، وجيبستاون.

كما أشار المصدر نفسه، إلى تفحم ما لا يقل عن 60 جثة لدرجة لا يمكن التعرف عليها، مبرزا انه تم نقل 31 شخصا، من بين 88 ضحية، إلى المستشفيات بعد الحريق، مازالوا إلى الآن يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح مسؤول السلامة العامة بالمدينة، مغسيني تشواكو أن تفاقم الدمار الكبير الناجم عن الحريق كان بسبب باب “أمني” مغلق، وهو ما سبب المزيد من الذعر، مشيرا إلى أن المبنى المحترق من بين المباني التي تتواجد بالأحياء العشوائية التي تفتقر لشبكات الماء والكهرباء.

ويعد هذا الحادث واحدا من أكثر الأحداث المؤساوية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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