وجدة انجاد .. تساقطات مطرية مهمة، وتدخلات لفك العزلة عن الطرقات المتضررة

2023-09-03 / 15:49
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هبة بريس : وجدة
شهدت عمالة وجدة انجاد تساقطات مطرية مهمة أمس السبت 02 شتنبر الجاري، مما أدى الى قطع بعض المسالك الطرقية وغمر المياه لبعض المرافق العمومية.
وشكلت على صعيد عمالة وجدة انجاد لجنة لليقظة يترأسها معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة انجاد للسهر على فتح المسالك المغلقة المغمورة بالمياه وكذا تنقية بعض المرافق العمومية من بينها مطار وجدة انجاد.
حيث سخرت جميع الآليات بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والوقاية المدنية والامن الوطني والدرك الملكي وقامت بتنقية الطرقات عبر تنحية مخلفات الامطار وخاصة الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة ما بين مطار وجدة انجاد ومدخل مدينة وجدة الشمالي وكذا تفريغ المياه من المطار الدولي لتيسير عملية ولوج المسافرين، كما قامت كذلك بفتح بعض المسالك القروية المحادية للوديان.
وخلفت كمية التساقطات المطرية، ارتياحا لدى الساكنة التي ستعزز حقينة السدود التي تعرف نقصا حادا في مخزون المياه، مما تبشر بموسم فلاحي جيد.

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